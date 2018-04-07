Павел Дуров опроверг информацию о британском гражданстве

Ранее сообщалось, что, по данным официального реестра фирм британского правительства, компания Telegram Open Network Limited зарегистрирована в Великобритании . Генеральный директором компании указан сам Дуров, в документе говорится, что он является гражданином Великобритании. В МВД Великобритании не стали комментировать вопрос о том, получил ли предприниматель гражданство страны, но пояснили, оно не требуется что для открытия фирмы.

Дуров заявил газете «Ведомости» , что информация в документах не соответствует действительности.

"Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью", — сказал он.