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На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
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На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Официального объяснения появления этой подводной постройки на данный момент нет.
Пользователи Сети долгое время обсуждают размещенное в YouTube видео, на котором демонстрируется загадочная подводная стена, замеченная в картографическом сервисе Google Earth. Об этом сообщает портал Ancient Code.
На приведенном ролике запечатлен процесс использования сервиса с отмеченными точками, которые, по версии создателя видео, проставлены вдоль обнаруженной подводной стены. Если приблизить камеру, то в указанных местах действительно видно трубчатую конструкцию неизвестного происхождения.
Официального объяснения появления этой конструкции на данный момент нет. Возможно, это неопознанный элемент подводного рельефа. Склонные к конспирологии пользователи, разумеется, связывают подводную стену с инопланетянами и секретными проектами мировых правительств.
Ранее на картах Google Earth был найден необычный объект, который оказался даже выше пирамид в Гизе, и до этого момента был скрыт подо льдами Антарктиды. Обнаруживший объект исследователь утверждает, что это рукотворная пирамида и она является доказательством существования на материке древней цивилизации.
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