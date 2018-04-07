«Комсомольская правда» сообщила о проблеме на сайте из-за атаки хакеров

"Друзья, у нашего провайдера масштабная авария, сайт kp.ru временно недоступен. Мы продолжаем работать в соцсетях", — сообщили в газете. Там также опубликовали фото, на котором изображен черный экран с текстом «не трогайте наши выборы» на английском. «Вот что сейчас у нашего провайдера вместо привычной конфигурации», — написали под изображением в «Комсомольской правде».

Ранее в пятницу "Фонтанка" также заявила в своем Telegram-канале о проблемах с доступом к сайту в связи с «с уязвимостью оборудования, которую хакеры используют по всему миру».

"В программном обеспечении компании Cisco обнаружилась уязвимость, которая поставила под удар коммутаторы ее производства с поддержкой технологии SMI (она используется для автоматизации начальной настройки и загрузки прошивки). Сам производитель предупредил об этом накануне, сообщив, что уязвимость используется хакерами по всему миру, и опубликовав подробную инструкцию для решения проблемы", — написали тогда в издании. Как добавили в «Фонтанке», в своем предупреждении компания связывала некоторые из атак с российскими хакерскими группами Dragonfly, Crouching Yeti и Energetic Bear.