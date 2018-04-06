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Тим Кук даст показания в судебном процессе Apple
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Тим Кук даст показания в судебном процессе Apple 

Apple Insider 40 минут назад
Фото: Apple Insider
Против Apple часто подают судебные иски, но за всю историю компании только один раз в разбирательстве принимал непосредственное участие сам генеральный директор компании Тим Кук. На этот раз ему вновь придется посетить судебный процесс против Apple, который инициировала компания Qualcomm.
Как пишет Bloomberg, Кук собирается принять участие в судебном процессе 27 июня. Он будет давать показания в рамках иска Qualcomm против Apple, которая обвиняет компанию из Купертино в том, что она дает ложную информацию регуляторам, чтобы вызвать проблемы у Qualcomm, что привело к расследованиям против производителя чипов в разных странах.
Ранее Европейская комиссия оштрафовала Qualcomm почти на миллиард евро. Как показало расследование исполнительного органа ЕС, Qualcomm платила Apple, чтобы последняя не покупала чипы у ее конкурентов, нарушая тем самым европейское антимонопольное законодательство. Сама Apple к ответственности привлечена не была.
Сейчас Apple и Qualcomm судятся по всему миру. Apple обвиняет поставщика в США в завышении цен, Qualcomm требует запрета продаж iPhone из-за того, что Apple не платит ей за использование запатентованных технологий.
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