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Адвокат Telegram прокомментировал сообщения об иске Роскомнадзора
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Адвокат Telegram прокомментировал сообщения об иске Роскомнадзора 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам юриста, мессенджер свою позицию по поводу требований ФСБ не меняет.
Юрист, защищающий в суде представителей мессенджера Telegram, прокомментировал иск, о котором ранее сообщили в Роскомнадзоре. По его словам, позиция мессенеджера не изменилась — Telegram считает требования Федеральной службы безопасности (ФСБ) незаконными и «технически невыполнимыми».
— Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты, — пояснил адвокат Рамиль Ахметгалиев.
Он добавил, что пока представители компании не получали иск, отмечает РИА Новости.
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