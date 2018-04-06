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Эксперт Cisco рассказал о «прослушке» приложением Facebook разговоров пользователей
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Эксперт Cisco рассказал о «прослушке» приложением Facebook разговоров пользователей 

Rambler News Service 1 час назад
Приложение Facebook «прослушивает» личные разговоры пользователей рядом с устройствами, получив доступ к микрофону и камере гаджета, заявил RNS бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий в кулуарах Девятого российского форума по управлению интернетом (RIGF 2018).
«Устанавливая Facebook, мы зачастую разрешаем приложению доступ к камере и микрофону (устройства — RNS) — для того, чтобы видео отправлять и звонки делать, размещать видео из своей медиатеки. Соответственно, когда у меня Facebook работает в фоновом режиме, приложение слушает все, что происходит вокруг. А дальше путем анализа речи выдаются соответствующие объявления контекстной рекламы, которые мне могли бы быть интересны», — сказал Лукацкий.
Он отметил, что анализ происходит по тому же принципу, что и анализ переписки между пользователями. «А какая разница, что анализировать? Суть та же самая. Без ведома пользователя анализируется его переписка и его переговоры», — резюмировал эксперт.
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