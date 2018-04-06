Павел Дуров зарегистрировал в Британии компанию Telegram Open Network

Из документов следует, что фирма была зарегистрирована 28 февраля в Лондоне и располагается на улице Ватерлоо роад неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо. Генеральный директором компании указан сам Дуров.

На вопрос РИА Новости, получил ли российский предприниматель британское гражданство, в МВД Великобритании отказались от комментария. Однако пояснили, что для открытия фирмы в стране не обязательно иметь британское гражданство.