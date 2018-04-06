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Павел Дуров зарегистрировал в Британии компанию Telegram Open Network
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У Дурова нашли британское гражданство
У Дурова нашли британское гражданство

Павел Дуров зарегистрировал в Британии компанию Telegram Open Network 

РИА Новости 49 минут назад
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Создатель и владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров зарегистрировал в Великобритании компанию Telegram Open Network Limited, следует из официального реестра фирм британского правительства.
Из документов следует, что фирма была зарегистрирована 28 февраля в Лондоне и располагается на улице Ватерлоо роад неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо. Генеральный директором компании указан сам Дуров.
На вопрос РИА Новости, получил ли российский предприниматель британское гражданство, в МВД Великобритании отказались от комментария. Однако пояснили, что для открытия фирмы в стране не обязательно иметь британское гражданство.
В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.
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