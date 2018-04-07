Как проверить APK-файлы приложений для Android на вирусы

Популярный онлайн-сканер вредоносных программ и ссылок VirusTotal представил виртуальную песочницу Droidy для проверки приложений для Android на вирусную активность. Она позволяет еще до установки APK-файла выявить его способности к совершению звонков, отправке SMS, активации служб геолокации и майнингу.

Droidy работает в составе стандартного онлайн-сканера, который позволяет производить вирусную проверку файлов до 128 МБ включительно. Как правило, большинство установочных файлов не превышают максимальный объем, установленный разработчиками сервиса. При проверке URL-адресов это ограничение и вовсе не имеет значения.

Скрытые майнеры

VirusTotal придется весьма кстати пользователям, предпочитающим бесплатно скачивать платные приложения в виде APK-файлов из сторонних источников. Установка ПО, найденного вне официального каталога, сопряжена с риском заражения устройства. Известны случаи, когда создатели таких приложений использовали мощности гаджетов своих жертв для майнинга криптовалют, истощая тем самым их ресурс.

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