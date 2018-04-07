Ещё
Как проверить APK-файлы приложений для Android на вирусы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как проверить APK-файлы приложений для Android на вирусы 

Android Insider 46 минут назад
Фото: Android Insider
Популярный онлайн-сканер вредоносных программ и ссылок VirusTotal представил виртуальную песочницу Droidy для проверки приложений для Android на вирусную активность. Она позволяет еще до установки APK-файла выявить его способности к совершению звонков, отправке SMS, активации служб геолокации и майнингу.
Droidy работает в составе стандартного онлайн-сканера, который позволяет производить вирусную проверку файлов до 128 МБ включительно. Как правило, большинство установочных файлов не превышают максимальный объем, установленный разработчиками сервиса. При проверке URL-адресов это ограничение и вовсе не имеет значения.
Скрытые майнеры
VirusTotal придется весьма кстати пользователям, предпочитающим бесплатно скачивать платные приложения в виде APK-файлов из сторонних источников. Установка ПО, найденного вне официального каталога, сопряжена с риском заражения устройства. Известны случаи, когда создатели таких приложений использовали мощности гаджетов своих жертв для майнинга криптовалют, истощая тем самым их ресурс.
Обсудить сервис Droidy от VirusTotal можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
«Секретная» Google Fuchsia OS доступна для тестирования в браузере Клиентам «Сбербанка» угрожает опасный Android-троян Обнаружен троян для Android, ворующий переписку в мессенджерах
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии грузовик въехал в толпу людей86
Украинские пограничники задержали россиянина193
«Россия никогда не подчинится»491
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца28
Порошенко пообещал украинцам победу в войне136
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение