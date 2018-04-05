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Банк «Финсервис» запустил чат-бот в Telegram
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Банк «Финсервис» запустил чат-бот в Telegram 

Банки.ру 35 минут назад
Банк «Финсервис» запустил чат-бот в мессенджере Telegram, следует из релиза кредитной организации.
«Используя бот-сервис, пользователи Telegram могут найти ближайший офис или банкомат, узнать курсы валют и получить информацию о банке «Финсервис». Клиенты банка — авторизованные пользователи сервиса, кроме общедоступных функций, получают возможность нажатием одной кнопки оплачивать услуги по заранее подготовленным шаблонам, оперативно получать информацию по своим счетам и банковским картам, формировать выписки по операциям», — отмечается в сообщении.
Бот не нуждается в больших объемах данных для обучения, но при этом способен давать качественные ответы на непонятно сформулированные вопросы в чате за счет высокого числа преднастроенных шаблонов и правил, добавили в «Финсервисе».
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