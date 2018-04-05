Банк «Финсервис» запустил чат-бот в Telegram

Банк «Финсервис» запустил чат-бот в мессенджере Telegram, следует из релиза кредитной организации.

«Используя бот-сервис, пользователи Telegram могут найти ближайший офис или банкомат, узнать курсы валют и получить информацию о банке «Финсервис». Клиенты банка — авторизованные пользователи сервиса, кроме общедоступных функций, получают возможность нажатием одной кнопки оплачивать услуги по заранее подготовленным шаблонам, оперативно получать информацию по своим счетам и банковским картам, формировать выписки по операциям», — отмечается в сообщении.

Бот не нуждается в больших объемах данных для обучения, но при этом способен давать качественные ответы на непонятно сформулированные вопросы в чате за счет высокого числа преднастроенных шаблонов и правил, добавили в «Финсервисе».