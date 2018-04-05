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Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
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Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания «Доктор Веб» сообщила о троянце, атакующего пользователей Сбербанка. По оценке компании, вирус может нанести ущерб на 78 млн рублей, передает РИА «Новости».
«Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который нацелен на клиентов Сбербанка. Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп. Ущерб, который может нанести Android.BankBot.358.origin, превышает 78 миллионов рублей», — говорится в сообщении компании, распространенном в четверг, 5 апреля.
Сообщается, что троянец распространяется посредством SMS, чаще всего от имени пользователей Avito. В сообщениях содержится ссылка, перейдя по которой пользователь заражает устройство.
По данным компании «Доктор Веб», вирус заразил уже более 60 тысяч устройств.
 Ещё 12 источников 
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