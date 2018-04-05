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Госдума поддержала блокировку сайтов за отказ удалять порочащие сведения
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Госдума поддержала блокировку сайтов за отказ удалять порочащие сведения 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, позволяющий ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.
Инициатива была внесена 2 апреля группой депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
По мнению авторов, изменения направлены на повышение уровня исполнения предписаний, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, передает ТАСС.
В соответствии с действующим Гражданским кодексом такие сведения, которые оказались после их распространения доступными в интернете, могут быть удалены по требованию пострадавшего. При этом разработчики указывают, что «специфика распространения информации в интернете требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту».
В связи с этим законодатели предлагают ввести нормы выполнения судебных предписаний по удалению указанных сведений в интернете: в частности, если ресурс, распространивший такую информацию, после требования суда не удалил ее, «судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа» к этому ресурсу.
Парламентарии полагают, что реализация законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации.
Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи (соисполнитель, профильным назначен комитет по безопасности — прим. ТАСС) в своем заключении поддержал концепцию документа. В то же время депутаты предложили соотнести содержание постановления судебного пристава об ограничении доступа к порочащим сведениям в интернете «с решением суда об удалении указанных сведений».
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