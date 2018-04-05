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Посещаемость Банки.ру превысила 7,6 млн пользователей
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Посещаемость Банки.ру превысила 7,6 млн пользователей 

Банки.ру 47 минут назад
По итогам марта 2018 года посещаемость финансового супермаркета Банки.ру превысила 7,6 млн уникальных пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Метрика».
Таким образом, Банки.ру остается безусловным лидером рынка с почти двукратным отрывом от ближайших конкурентов. Стоит отметить, что рост посещаемости Банки.ру происходит на фоне падения суммарной аудитории ресурсов финансовой тематики, которая за минувший год сократилась на 12% (по данным Data Insight).
В марте интернет-пользователи совершили порядка 14 млн визитов на Банки.ру и просмотрели 38 млн страниц портала. При этом 71% посещений составили органический и прямой трафик. Это означает, что финансовый супермаркет Банки.ру успешно агрегирует заинтересованную в финансовых продуктах аудиторию Рунета и максимально точно отвечает ее запросам.
Лояльность наших пользователей отражается не только в частоте и глубине просмотров, но и в таком важном показателе, как длительность посещений. У Банки.ру средняя продолжительность сеанса составляет почти 4 минуты, а это в три раза выше среднего уровня конкурирующих сайтов (Data Insight).
«Одним из основных драйверов прироста посещаемости Банки.ру стал продуктовый трафик, — рассказывает генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова. — Так мы называем посещения страниц, где наши пользователи выбирают банковские, страховые, инвестиционные и телеком-продукты. Для нас это означает, что все больше людей воспринимает Банки.ру не только как основной источник информации о рынке финансовых услуг, но и как финансовый супермаркет, где можно эти продукты приобрести. Мы рады, что пользователи доверяют нашему сервису, и приложим все усилия, чтобы делать его все более удобным и выгодным для вас».
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