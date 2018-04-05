Посещаемость Банки.ру превысила 7,6 млн пользователей

По итогам марта 2018 года посещаемость финансового супермаркета Банки.ру превысила 7,6 млн уникальных пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса « Яндекс Метрика».

Таким образом, Банки.ру остается безусловным лидером рынка с почти двукратным отрывом от ближайших конкурентов. Стоит отметить, что рост посещаемости Банки.ру происходит на фоне падения суммарной аудитории ресурсов финансовой тематики, которая за минувший год сократилась на 12% (по данным Data Insight).

В марте интернет-пользователи совершили порядка 14 млн визитов на Банки.ру и просмотрели 38 млн страниц портала. При этом 71% посещений составили органический и прямой трафик. Это означает, что финансовый супермаркет Банки.ру успешно агрегирует заинтересованную в финансовых продуктах аудиторию Рунета и максимально точно отвечает ее запросам.

Лояльность наших пользователей отражается не только в частоте и глубине просмотров, но и в таком важном показателе, как длительность посещений. У Банки.ру средняя продолжительность сеанса составляет почти 4 минуты, а это в три раза выше среднего уровня конкурирующих сайтов (Data Insight).