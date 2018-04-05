ПАО «ТНС энерго Ярославль» и платежный сервис А3 запустили новый сервис

ПАО «ТНС энерго Ярославль» в партнерстве с платежным сервисом А3 разработали и внедрили на сайте гарантирующего поставщика онлайн-сервис для удобной оплаты потребленной электроэнергии, услуг ЖКХ и иных платежей.

Теперь клиенты «ТНС энерго Ярославль» на сайте компании могут не только передавать показания счетчиков и платить за электроэнергию, но и оплачивать услуги ЖКХ, услуги связи, штрафы ГИБДД , налоги, а также совершать иные необходимые платежи.

Напоминаем, что оплата электроэнергии на сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» осуществляется без комиссии, позволяет мгновенно производить учет поступающих денежных средств на лицевых счетах абонентов, избегать ошибок в зачислении и связанных с этих неудобств. В случае возникновения сложностей платежный сервис А3 обеспечивает круглосуточную техническую поддержку пользователям платежного сервиса.

«Несмотря на развитие системы ГИС ЖКХ наша компания стремится предоставлять своим потребителям гибкие и удобные возможности оплатить потребленные коммунальные ресурсы», — сказал начальник управления развития информационных технологий ПАО «ТНС энерго Ярославль» Игорь Любимов

Генеральный директор А3 Артур Хримян отмечает: «Мы очень плотно взаимодействуем с партнерами из энергосбыта и других поставщиков жилищно-коммунальных услуг, ежедневно стараемся улучшить качество сервиса, предложить новые решения для клиентов и для бизнеса, привлечь новые компании для расширения возможностей оплаты».

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