Атаковавшие Россию хакеры оставили послание

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«Лаборатория Касперского»: атаки на коммутаторы Cisco нацелены на Рунет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленники, совершившие атаку коммутаторы Cisco, атакуют в основном русскоязычный сегмент интернета, считают в "Лаборатории Касперского".
Уязвимость в устройствах Cisco с поддержкой Smart Install позволила злоумышленникам создать программу, загружающую в незащищённые коммутаторы вредоносный код, который удаляет текущие данные и записывает свои файлы.
По данным Cisco, из-за технологии Smart Install уязвимы тысячи устройств. Компания предупредила объекты критической инфраструктуры о рисках использования подобных устройств и объявила о выходе обновления прошивки для коммутаторов на Cisco IOS и Cisco IOS XE, подверженных критической уязвимости.
"Некая группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание "Do not mess with our elections" ("Не вмешивайтесь в наши выборы")", — сообщает "Лаборатория Касперского".
В результате целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов, отмечают в компании.
"Масштабы атаки пока не полностью ясны, но они могут быть очень серьезными. Судя по всему, злоумышленники атакуют в основном русскоязычный сегмент Интернета, хотя и другим явно тоже досталось.. Пока что мы изучаем эту атаку, пост будет пополняться по мере обнаружения новых сведений", — отметили в "Лаборатории Касперского".
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