Атаковавшие Россию хакеры оставили послание

«Лаборатория Касперского»: атаки на коммутаторы Cisco нацелены на Рунет

Уязвимость в устройствах Cisco с поддержкой Smart Install позволила злоумышленникам создать программу, загружающую в незащищённые коммутаторы вредоносный код, который удаляет текущие данные и записывает свои файлы.

По данным Cisco, из-за технологии Smart Install уязвимы тысячи устройств. Компания предупредила объекты критической инфраструктуры о рисках использования подобных устройств и объявила о выходе обновления прошивки для коммутаторов на Cisco IOS и Cisco IOS XE, подверженных критической уязвимости.

"Некая группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание "Do not mess with our elections" ("Не вмешивайтесь в наши выборы")", — сообщает "Лаборатория Касперского".

В результате целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов, отмечают в компании.