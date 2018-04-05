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Новый мобильный-банк для бизнеса — будьте в курсе событий!
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Новый мобильный-банк для бизнеса — будьте в курсе событий! 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
АКИБАНК запускает мобильное приложение «АКИБАНК Бизнес», предназначенное для юридических лиц и предпринимателей, использующих систему «Интернет-банк».
«АКИБАНК Бизнес» — новое мобильное приложение для дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов и которое предоставляет возможность работать в 2-х режимах:
«информационный» — просмотр счетов и документов;«полнофункциональный» — создание и подписание платежных документов с использованием электронной подписи.
Скачать мобильное приложение «АКИБАНК Бизнес» можно уже сейчас в Google Play и App Store.
С подробной информацией о подключении и настройке сервиса можно ознакомиться на нашем сайте www.akibank.ru или по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».
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