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Обвинявший Дурова в предательстве топ-менеджер ушел работать к нему в Telegram
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Обвинявший Дурова в предательстве топ-менеджер ушел работать к нему в Telegram 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывший вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский перешел на работу в Telegram. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Перекопский занял пост вице-президента компании и станет отвечать за «развитие бизнеса», передает РБК. Он вступил в эту должность в начале года. Источники издания на рынке криптовалют утверждают, что Перекопский также отвечает за ICO Telegram.
Перекопский — одногруппник создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Он пришел во «ВКонтакте» вскоре после запуска социальной сети. Пост вице-президента он занимал с ноября 2007 года по 2014 год (данные из его профиля в Facebook). После ухода Дурова из компании и собственного увольнения он стал консультантом акционера «ВКонтакте» — фонда UCP, с которым Дуров находился в конфликте. Перекопского и UCP Дуров обвинял в попытке отобрать у него Telegram.
В марте 2014 года Перекопский называл Дурова предателем и трусом и обвинял в развале компании. По словам Перекопского, создатель «ВКонтакте» пытался переложить на него ответственность «за миллиардные бизнесы его братьев, брата его гражданской жены и остальных его родственников». Перекопский также жаловался на то, что Дуров увел из «ВКонтакте» лучших разработчиков и программистов в свой сторонний проект.
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