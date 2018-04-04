Держателям Mastercard банка «Союз» стала доступна оплата с помощью Google Pay

Сервис Google Pay доступен пользователям устройств, оснащенных модулем NFC и работающих на операционной системе Android версии 4.4. (KitKat) и выше. Помимо этого оплату можно совершить при помощи «умных» часов, поддерживающих версию Android Wear 2.0 и имеющих чип NFC.

«Банк «Союз» активно внедряет и развивает технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. При этом особое значение уделяется вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации», — комментирует и.о. директора департамента платежных карт банка «Союз» Илья Вахрамеев.

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