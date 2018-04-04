Ещё
Держателям Mastercard банка «Союз» стала доступна оплата с помощью Google Pay
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Держателям Mastercard банка «Союз» стала доступна оплата с помощью Google Pay 

Банки.ру 32 минуты назад
Платежный сервис Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard банка «Союз».
Сервис Google Pay доступен пользователям устройств, оснащенных модулем NFC и работающих на операционной системе Android версии 4.4. (KitKat) и выше. Помимо этого оплату можно совершить при помощи «умных» часов, поддерживающих версию Android Wear 2.0 и имеющих чип NFC.
«Банк «Союз» активно внедряет и развивает технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. При этом особое значение уделяется вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации», — комментирует и.о. директора департамента платежных карт банка «Союз» Илья Вахрамеев.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
МТС запустил VoLTE и Wi-Fi calling на iPhone «Лаборатория Касперского» фиксирует попытки заражения банковским троянцем через сайты российских СМИ Запущено обновленное приложение «Мой Билайн 2.0» со ставкой на чат-ботов и таргетирование
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России61
Бориса Джонсона поймали на лжи о России162
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»81
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин147
Шойгу предупредил о новой угрозе272
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение