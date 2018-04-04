МТС Банк рассчитывает за три года конвертировать 12 млн участников программы лояльности «Детского мира» в своих клиентов

МТС Банк выпустил кобрендовую карту с сетью магазинов «Детский мир». Благодаря этому проекту, кредитная организация планирует, что в течение трех лет конвертирует 12 млн активных пользователей программы лояльности «Детского мира» в своих клиентов. Об этом в интервью Банки.ру рассказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов

По его словам, за первые два месяца года было выдано порядка 25 тыс. карт в 70 магазинах «Детского мира».

«На начало 2018 года в собственной программе лояльности «Детского мира» числилось 12 миллионов активных пользователей. Мы планируем, что в течение трех лет всю эту базу мы сможем конвертировать в нашу версию дисконтной программы с «Детским миром». Именно по этой причине больше «детских» продуктов пока запускать не будем — много задач по существующему проекту», — заявил Филатов.