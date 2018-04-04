Ещё
МТС Банк рассчитывает за три года конвертировать 12 млн участников программы лояльности «Детского мира» в своих клиентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

МТС Банк рассчитывает за три года конвертировать 12 млн участников программы лояльности «Детского мира» в своих клиентов 

Банки.ру 16 минут назад
МТС Банк выпустил кобрендовую карту с сетью магазинов «Детский мир». Благодаря этому проекту, кредитная организация планирует, что в течение трех лет конвертирует 12 млн активных пользователей программы лояльности «Детского мира» в своих клиентов. Об этом в интервью Банки.ру рассказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.
По его словам, за первые два месяца года было выдано порядка 25 тыс. карт в 70 магазинах «Детского мира».
«На начало 2018 года в собственной программе лояльности «Детского мира» числилось 12 миллионов активных пользователей. Мы планируем, что в течение трех лет всю эту базу мы сможем конвертировать в нашу версию дисконтной программы с «Детским миром». Именно по этой причине больше «детских» продуктов пока запускать не будем — много задач по существующему проекту», — заявил Филатов.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru  Новость
Банки.ру: последние новости
Илья Филатов: спор «Роснефти» с АФК «Система» не повлиял на бизнес МТС Банка Росбанк анонсировал смену председателя правления АТБ: есть сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда505
Сестры с электродами в мозге покончили с собой31
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»69
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля28
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран39
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение