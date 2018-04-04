Facebook заблокировал более 270 аккаунтов «Агентства по изучению интернета»

"Сегодня мы сделали важный шаг в защиту честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием Internet Research Agency (IRA)" — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что страницы были заблокированы «не из-за их контента», а потому что «они контролировались IRA».

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы и «сговора Трампа с Россией». Наличие такого «сговора» опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

Узбекистан и Цукерберг пояснил, что заблокированные аккаунты и страницы «были направлены на людей, живущих в России», а также на «русскоговорящих в соседних странах, таких как Азербайджан Украина ».

По его словам, на одну из страниц агентства в Facebook были подписаны около одного миллиона человек, еще около 500 тысяч подписчиков собрала страница агентства в Instagram.

Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали «российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA».

"Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook где-либо в мире", — заключил основатель соцсети.