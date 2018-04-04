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Facebook заблокировал более 270 аккаунтов «Агентства по изучению интернета»
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Facebook заблокировал более 270 аккаунтов «Агентства по изучению интернета» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением «Агентства по изучению интернета» (Internet Research Agency, IRA).
"Сегодня мы сделали важный шаг в защиту честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием Internet Research Agency (IRA)" — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что страницы были заблокированы «не из-за их контента», а потому что «они контролировались IRA».
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались «Агентства по изучению интернета» (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.
Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы и «сговора Трампа с Россией». Наличие такого «сговора» опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
Цукерберг пояснил, что заблокированные аккаунты и страницы «были направлены на людей, живущих в России», а также на «русскоговорящих в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина».
По его словам, на одну из страниц агентства в Facebook были подписаны около одного миллиона человек, еще около 500 тысяч подписчиков собрала страница агентства в Instagram.
Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали «российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA».
"Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook где-либо в мире", — заключил основатель соцсети.
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