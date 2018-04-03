Как исправить проблемные обновления Windows 10

Новые обновления Windows проходят тщательную проверку среди тысяч бета-тестеров и большей частью вполне стабильные. Однако, бывают и не очень удачные выпуски, которые вызывают серьезные сбои в работе некоторых ПК. Запретить их установку довольно проблематично, т.к. обновление часто устанавливается в фоновом режиме, и пользователь не может защитить себя от установки обновления при запуске компьютера.

Но мы можем исправить ситуацию, удалив сбойную заплатку и временно запретить установку новых.

Windows 10: проблемное обновление Если вы не отключили автоматические обновления Windows, то обязательно получите новое обновление на своем компьютере. Мы расскажем, какие симптомы могут возникнуть после установки сбойного обновления и с чем они связаны. Наиболее распространенной проблемой является синий экран с ошибкой загрузки: система больше не распознает диск и поэтому не может загрузиться.

Даже во время работы на компьютере может возникнуть ошибка так называемого «недоступного загрузочного устройства». Это связано с тем, что исправления были выпущены вскоре после обновления, чтобы обеспечить большую стабильность и закрыть пробелы в безопасности. Если компьютер пытается установить оба одновременно — появляется синий экран.

С OneDrive у многих пользователей также возникают проблемы: отсутствует пункт меню, позволяющий включить файлы по запросу. Решение до банальности просто: переустановите OneDrive, скачав его с магазина приложений Microsoft Store. Как решить проблему с обновлениями в Windows 10 К счастью, теперь есть возможность избежать появления «синего экрана смерти» после установки обновления: Найдите пункт меню «Устранение неполадок» на появившемся синем экране и нажмите на него. Если вы не можете нажать на него, запустите компьютер в безопасном режиме. Теперь вы можете получить доступ к меню: «Параметры | Обновление и безопасность | Восстановление | Особые варианты загрузки» (см. скриншот). Теперь вы можете попасть к пункты меню по устранению неполадок, где можно удалить запись, отвечающую за появление синего экрана.

Если вы нажмете кнопку «Устранение неполадок», выберите «Дополнительные параметры», а затем «Командная строка».

В командной строке введите: reg load hklm\temp c:\windows\system32\config\software

reg delete «HKLM\temp\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\SessionsPending»/v Exclusive

reg unload HKLM\temp Синий экран после обновления Windows: что делать дальше

В командной строке вызовите список установленных пакетов:

dism /image:C:\ /get-packages

Теперь сразу можно увидеть, не были успешно установлены. Удалите неустановленные пакеты с помощью следующей команды: MKDIR C:\temp\packages

dism /image:c:\ /remove-package /packagename:PAKETNAME

/scratchdir:c:\temp\packages Для PACKAG_NAME введите имя пакета, который должен быть удален. После удаления всех неустановленных пакетов необходимо перезагрузить компьютер.

Как безопасно обновлять Windows Вы должны отключить автоматические обновления Windows на компьютере. Вместо этого включите опцию отправки оповещений о появлении нового обновления.

Установите обновление только после того, как создадите полную резервную копию своих данных. Это гарантирует, что Вы не потеряете данные в случае фатальной ошибки.

Перед обновлением ознакомьтесь с новостями CHIP, есть ли проблемы с очередным обновлением Windows. Например, раньше компания Microsoft выпускала второе обновление через несколько недель после выходя очередного обновления, чтобы устранить проблемы. Читайте также: Как стать участником Windows Insider и получать обновления Windows одним из первых

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