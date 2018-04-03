Скоро ВКонтакте появятся стикеры с героями нового «Простоквашино»

Студия «Союзмультфильм» заключила соглашение с Mail.Ru Group об эксклюзивном показе первых серий «Простоквашино». Это значит, что официально серии можно посмотреть на Кино Mail.Ru, а не на YouTube, как мы привыкли. А еще именно на Кино Mail.Ru будут появляться эксклюзивные новости о продолжении сериала.

Также свежие серии будут появляться и в соцсетях. ВКонтакте с выходом второй серии (примерно через 4−5 недель) появится специальный набор стикеров с героями нового мультсериала, которыми пользователи смогут обмениваться в сообщениях. А в «Одноклассниках» в приложении OK Live станут доступны маски героев, которые можно будет примерить на себя и отправить друзьям в открытках.

Премьера «Простоквашино» состоялась сегодня, 3 апреля. Недавно стало известно, что к озвучке мультфильма присоединился Антон Табаков , сын Олега Табакова , который продолжил дело отца и подарил свой голос коту Матроскину.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

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