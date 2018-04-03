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«Одноклассники» и «ВКонтакте» получили эксклюзивные права на показ нового «Простоквашино»
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«Одноклассники» и «ВКонтакте» получили эксклюзивные права на показ нового «Простоквашино» 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Эксклюзивная премьера новых серий «Возвращения в Простоквашино» от «Союзмультфильма» пройдет на ресурсах Mail.Ru Group: в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на Кино Mail.Ru, сообщили в пресс-службе холдинга.
Эпизоды будут выходить в группе киностудии «Союзмультфильм», посмотреть их можно бесплатно. Кроме того, они смогут поучаствовать в онлайн-активностях. Первую серию уже представили на суд зрителей.
В мультфильме рассказывается о новых приключениях пса Шарика, кота Матроскина и 9-летнего Дяди Федора, у которого появилась сестра — Вера Павловна. А в Простоквашино появился новый жилец — грызун Тама-Тама.
Роль мамы Дяди Федора озвучила телеведущая Юлия Меньшова, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, пес Шарик говорит голосом певца Гарика Сукачева, а Матроскин — голосом Михаила Ефремова. Дядю Федора озвучил 11-летний актер Алексей Онежен.
Вместе с выходом второй серии пользователям «ВКонтакте» станет доступен специальный набор стикеров с героями мультфильма. А в «Одноклассниках» юзеры смогут примерить маску одного из героев в приложении OK Live и отправить друг другу открытки в сообщениях. Подписчики сервиса Кино Mail.Ru смогут почитать эксклюзивные новости о «Простоквашино».
«Предоставление уникального эксклюзивного контента нашим пользователям является одним из наших приоритетов. Мы очень рады, что сегодня имеем возможность вместе с «Союзмультфильмом» показать на наших ресурсах новые серии легендарного мультфильма «Простоквашино». Учитывая масштабные планы «Союзмультфильма», мы надеемся, что наши пользователи смогут получить еще больше эксклюзивных новостей», — отметил Александр Кармаев, вице-президент по коммуникациям Mail.Ru Group.
«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов о приключениях Дяди Федора, пса Шарика и кота Матроскина, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.
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Скандал с Cambridge Analytica: реакция рекламодателей Facebook Полина Старостина из Ingate: Цифровая инквизиция или эволюция наказаний поисковых систем «Одноклассники» и «ВКонтакте» получили эксклюзивные права на показ нового «Простоквашино»
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