«Одноклассники» и «ВКонтакте» получили эксклюзивные права на показ нового «Простоквашино»

Эксклюзивная премьера новых серий «Возвращения в Простоквашино» от «Союзмультфильма» пройдет на ресурсах Mail.Ru Group : в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на Кино Mail.Ru, сообщили в пресс-службе холдинга.

Эпизоды будут выходить в группе киностудии «Союзмультфильм», посмотреть их можно бесплатно. Кроме того, они смогут поучаствовать в онлайн-активностях. Первую серию уже представили на суд зрителей.

В мультфильме рассказывается о новых приключениях пса Шарика, кота Матроскина и 9-летнего Дяди Федора, у которого появилась сестра — Вера Павловна. А в Простоквашино появился новый жилец — грызун Тама-Тама.

Вместе с выходом второй серии пользователям «ВКонтакте» станет доступен специальный набор стикеров с героями мультфильма. А в «Одноклассниках» юзеры смогут примерить маску одного из героев в приложении OK Live и отправить друг другу открытки в сообщениях. Подписчики сервиса Кино Mail.Ru смогут почитать эксклюзивные новости о «Простоквашино».

«Предоставление уникального эксклюзивного контента нашим пользователям является одним из наших приоритетов. Мы очень рады, что сегодня имеем возможность вместе с «Союзмультфильмом» показать на наших ресурсах новые серии легендарного мультфильма «Простоквашино». Учитывая масштабные планы «Союзмультфильма», мы надеемся, что наши пользователи смогут получить еще больше эксклюзивных новостей», — отметил Александр Кармаев , вице-президент по коммуникациям Mail.Ru Group.

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов о приключениях Дяди Федора, пса Шарика и кота Матроскина, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.