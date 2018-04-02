Как активировать JavaScript в Microsoft Edge?

JavaScript помогает нам полностью использовать функционал сайтов и наслаждаться развлекательным контентом. Но как включить JavaScript, если он не настроен по умолчанию?

Для активации JavaScript в браузере Microsoft Edge вам понадобится редактор групповой политики (Group Policy Editor). Так как он не входит в домашнюю или начальную версию Windows 10, активировать JavaScript можно только в более продвинутых сборках системы. Итак, выполните следующие действия: Активация JavaScript в Microsoft Edge В поле поиска на панели задач введите «Редактор групповой политики». Этот раздел также можно вызвать командой gpedit.msc из меню «Выполнить».

Откройте «Конфигурацию компьютера» и перейдите в «Административные шаблоны» — «Компоненты Windows» — «Microsoft Edge».

Теперь дважды щелкните кнопку «Позволяет запускать сценарии JavaScript», чтобы открыть диалоговое окно с параметрами JavaScript.

Поставьте галочку около «Включено» и подтвердите выбор нажатием кнопки «OK». Опрос: Каким браузером вы пользуетесь? Chrome Firefox Internet Explorer Opera Яндекс. Браузер Microsoft Edge Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как настроить синхронизацию папок и файлов в Windows 10 Windows: доступ к диску ограничен — что делать?

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