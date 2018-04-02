Tele2 представил обновленную линейку тарифов

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запускает обновленную линейку тарифов «Мой Tele2» с возможностью самостоятельно настраивать тариф в зависимости от потребностей абонента. Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбранного тарифа.

В линейке присутствуют три готовых пакета: «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Например, тариф «Мой онлайн» включает в себя 15 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 500 минут на номера других операторов по всей стране. Пользователи могут выбрать готовую выгодную комбинацию или сконструировать оптимальный для себя тариф, включив в него до 40 Гб мобильного интернета и до 1000 минут звонков.

Помимо дополнительных минут и гигабайтов, абоненты Tele2 могут активировать специальные опции. И воспользоваться безлимитным доступом к популярным социальным сетям: Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджерам WhatsApp, Viber, «ТамТам». Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Транспорт», а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют установленных сроков оплаты.

При этом все плюсы старой тарифной линейки сохраняются: остатки не сгорают и переносятся на следующий месяц, можно в любой момент поменять минуты на гигабайты, все звонки на номера Tele2 домашнего региона и России не тарифицируются, условия при поездках по России остаются выгодными.