Более 20 тысяч воронежцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Воронежской области превысило 20 тысяч.

С момента запуска сервиса воронежцы успели оценить удобство подключения фиксированных и мобильных услуг связи у одного провайдера. Пакетные предложения «Ростелекома» выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности — от малого бизнеса до крупных корпораций.

«Мобильная связь от «Ростелекома» стремительно набирает популярность среди жителей Воронежской области. Клиенты в полной мере оценили преимущества работы с одной компанией. И дело не только в едином счёте на услуги связи или экономии времени. Это еще и отличный способ снизить расходы, ведь звонки внутри сети бесплатны как на мобильные номера, так и на городские телефоны «Ростелекома».

Компания предлагает воронежцам выгодные тарифные планы на любой вкус. Например, линейка «На всех» позволяет объединить на одном тарифе всех членов семьи и оптимизировать расходы на мобильную связь. Абоненты могут подключить несколько номеров к общему пакету минут, мобильного интернета и SMS. Так, для тарифа «На всех L» в пакет входят 400 минут разговоров на номера России , 10 Гб мобильного интернета, и 50 сообщений за 350 рублей в месяц. Для «На всех XL» — это 600 минут, 15 Гб трафика и 50 сообщений за 500 рублей в месяц.

Приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем офисе продаж, оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800. SIM-карты также есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов, что даёт возможность стать абонентом мобильной связи сразу при подключении высокоскоростного доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.

Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах «Ростелекома», тарифах и условиях предоставления можно на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-1000-800.