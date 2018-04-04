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Более 20 тысяч воронежцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»
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Более 20 тысяч воронежцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Воронежской области превысило 20 тысяч.
С момента запуска сервиса воронежцы успели оценить удобство подключения фиксированных и мобильных услуг связи у одного провайдера. Пакетные предложения «Ростелекома» выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности — от малого бизнеса до крупных корпораций.
Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Мобильная связь от «Ростелекома» стремительно набирает популярность среди жителей Воронежской области. Клиенты в полной мере оценили преимущества работы с одной компанией. И дело не только в едином счёте на услуги связи или экономии времени. Это еще и отличный способ снизить расходы, ведь звонки внутри сети бесплатны как на мобильные номера, так и на городские телефоны «Ростелекома».
Компания предлагает воронежцам выгодные тарифные планы на любой вкус. Например, линейка «На всех» позволяет объединить на одном тарифе всех членов семьи и оптимизировать расходы на мобильную связь. Абоненты могут подключить несколько номеров к общему пакету минут, мобильного интернета и SMS. Так, для тарифа «На всех L» в пакет входят 400 минут разговоров на номера России, 10 Гб мобильного интернета, и 50 сообщений за 350 рублей в месяц. Для «На всех XL» — это 600 минут, 15 Гб трафика и 50 сообщений за 500 рублей в месяц.
Приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем офисе продаж, оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800. SIM-карты также есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов, что даёт возможность стать абонентом мобильной связи сразу при подключении высокоскоростного доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.
Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах «Ростелекома», тарифах и условиях предоставления можно на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-1000-800.
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