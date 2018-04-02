RT получил награды в семи категориях от жюри премии в области соцмедиа Shorty Awards

РКК «Энергия». Первое в истории панорамное видео, снятое RT в открытом космосе, а также международный проект RT #1917LIVE и приложение RT360 получили награды в семи категориях от жюри Shorty Awards — престижной премии, вручаемой за достижения в социальных сетях. В трёх номинациях работы RT победили по результатам голосования пользователей. Победителем в категории «Лучшее использование технологий виртуальной реальности» жюри Shorty Awards признало SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. SPACEWALK 360 — продолжение спецпроекта «Космос 360», созданного RT при сотрудничестве с Роскосмосом

Проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех лет «в режиме реального времени», одержал победу в категории «Лучший образовательный проект». Также проект получил золотые награды в категориях «Лучшее использование хештега» и «Лучшее использование видео в Twitter», серебро — в номинации «Лучший повествовательный проект».

В категории «Партнёрство в Twitter: Лучшая кампания влиятельного лица» победил аккаунт двойного агента времен Первой мировой войны Маты Хари , который в рамках проекта RT #1917LIVE вел Пауло Коэльо — всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров «Алхимик», «Вероника решает умереть» и «Заир». Также аккаунт Маты Хари был признан лучшим по результатам голосования пользователей.

Приложение для просмотра панорамного контента RT360, удостоенное главного приза Shorty Awards в 2017 году, выиграло в категории «Лучший сайт/приложение для фото и видео». Победу ему присудило как профессиональное жюри, так и пользователи в интернете. Приложение RT360 можно скачать в Google Play, App Store и Oculus Store.

В номинации «Лучшее использование панорамного видео» пользователи отдали победу серии исторических зарисовок в панорамном формате «Революция 360», снятой в рамках проекта RT #1917LIVE. Каждый из видеороликов воссоздаёт эпизоды революционных событий столетней давности. Все восемь видеороликов доступны на сайте 1917live.red.

Проект RT #1917LIVE также претендует на главный приз в категории «Лучшее использование Twitter», победители которой будут объявлены 15 апреля на церемонии награждения в Нью-Йорке

В 2017 году RT стал победителем Shorty Awards по итогам зрительского голосования в четырёх номинациях.

Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2018 году премия вручается в десятый раз.