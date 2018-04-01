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Bild: Deutsche Post продавал через свою «дочку» данные клиентов политическим партиям
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Bild: Deutsche Post продавал через свою «дочку» данные клиентов политическим партиям 

ТАСС 18 минут назад
БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Почтовый концерн Deutsche Post собирал данные своих клиентов и предлагал их купить политическим партиям для использования во время предвыборной гонки в 2017 году. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.
По ее сведениям, продажа осуществлялась с 2005 года через «дочку» концерна — компанию Deutsche Post Direkt. В 2017 году часть информации о клиентах для анализа политических предпочтений приобрели Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и Свободная демократическая партия. Обе политические силы подтвердили приобретение данных, а в Deutsche Post подчеркнули, что не передавали персональную информацию, в частности, адреса, и придерживались действующего законодательства.
В то же время речь может идти о таких сведениях, как пол, образование, покупательная способность, возраст, ситуация с жильем, владение автомобилем.
Ранее вокруг компании Facebook разразился скандал в связи с использованием британской фирмой Cambridge Analytica личных данных миллионов пользователей социальной сети. Газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне компании удалось собрать информацию более чем о 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники Cambridge Analytica, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы, чтобы потенциально повлиять на их волеизъявление на выборах.
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