Bild: Deutsche Post продавал через свою «дочку» данные клиентов политическим партиям

БЕРЛИН, 1 апреля. / ТАСС /. Почтовый концерн Deutsche Post собирал данные своих клиентов и предлагал их купить политическим партиям для использования во время предвыборной гонки в 2017 году. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.

По ее сведениям, продажа осуществлялась с 2005 года через «дочку» концерна — компанию Deutsche Post Direkt. В 2017 году часть информации о клиентах для анализа политических предпочтений приобрели Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и Свободная демократическая партия. Обе политические силы подтвердили приобретение данных, а в Deutsche Post подчеркнули, что не передавали персональную информацию, в частности, адреса, и придерживались действующего законодательства.

В то же время речь может идти о таких сведениях, как пол, образование, покупательная способность, возраст, ситуация с жильем, владение автомобилем.