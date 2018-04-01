Tele2 запустит странные безлимитные тарифы

Tele2 запустит странные безлимитные тарифыСледом за другими операторами Tele2 готовится к запуску новых тарифов с безлимитными опциями. Оператор готовит три обновленных тарифа — Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». На всех них будет доступен обмен минут разговоров на интернет-трафик. За 1 минуту будут давать 10,24 МБ. Роуминга по России нет, только в тарифе «Мой разговор», в котором за одну минуту исходящего вызова придется платить 2 рубля. Что в себя включают тарифы Между собой эти тарифы, разумеется, отличаются. И довольно сильно. Старые версии этих тарифов отправятся в архив. Мой разговор Разговоры: 200 минут (домашний регион)

Сообщения: 50 SMS Интернет: 2 ГБ Цена в месяц: 200 рублей Мой онлайн Разговоры: 500 минут (Россия)

Сообщения: 50 SMS Интернет: 15 ГБ Цена в месяц: 400 рублей Мой онлайн+ Разговоры: 800 минут

Сообщения: 50 SMS Интернет: 30 ГБ Цена в месяц: 700 рублей А также есть возможность собрать свой «Супертариф» с помощью тарифного калькулятора в приложении Tele2. Он содержит в себе различные пакеты минут и интернет-трафика.

Источник — content-review.com Бонусы В качестве бонуса Tele2 предлагает абонентам возможность подключить следующие сервисы, за которые не учитывается трафик: • Яндекс. Карты — 90 руб.

• YouTube — 150 руб.

• Фильмы в Tele2 TV — 99 руб.

• ТВ-программы в Tele2 TV — 99 руб.

• Zvooq — 99 руб.

• Facebook— 20 руб.

• ВКонтакте — 20 руб • Одноклассники — 20 руб.

• WhatsApp — 10 руб.

• Viber — 10 руб.

• ТамТам — 10 руб. Все тарифы и опции заработают со 2 апреля 2018 года.