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Tele2 запустит странные безлимитные тарифы
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Tele2 запустит странные безлимитные тарифы 

iPhones.ru 26 минут назад
Фото: iPhones.ru
Tele2 запустит странные безлимитные тарифыСледом за другими операторами Tele2 готовится к запуску новых тарифов с безлимитными опциями. Оператор готовит три обновленных тарифа — Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». На всех них будет доступен обмен минут разговоров на интернет-трафик. За 1 минуту будут давать 10,24 МБ. Роуминга по России нет, только в тарифе «Мой разговор», в котором за одну минуту исходящего вызова придется платить 2 рубля. Что в себя включают тарифы Между собой эти тарифы, разумеется, отличаются. И довольно сильно. Старые версии этих тарифов отправятся в архив. Мой разговор Разговоры: 200 минут (домашний регион)
Сообщения: 50 SMS  Интернет: 2 ГБ  Цена в месяц: 200 рублей Мой онлайн Разговоры: 500 минут (Россия)
Сообщения: 50 SMS  Интернет: 15 ГБ  Цена в месяц: 400 рублей Мой онлайн+ Разговоры: 800 минут
Сообщения: 50 SMS  Интернет: 30 ГБ  Цена в месяц: 700 рублей А также есть возможность собрать свой «Супертариф» с помощью тарифного калькулятора в приложении Tele2. Он содержит в себе различные пакеты минут и интернет-трафика.
Источник — content-review.com Бонусы В качестве бонуса Tele2 предлагает абонентам возможность подключить следующие сервисы, за которые не учитывается трафик: • Яндекс. Карты — 90 руб.
• YouTube — 150 руб.
• Фильмы в Tele2 TV — 99 руб.
• ТВ-программы в Tele2 TV — 99 руб.
• Zvooq — 99 руб.
• Facebook— 20 руб.
• ВКонтакте — 20 руб  • Одноклассники — 20 руб.
• WhatsApp — 10 руб.
• Viber — 10 руб.
• ТамТам — 10 руб. Все тарифы и опции заработают со 2 апреля 2018 года.
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