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Эксперты отметили необходимость создания киберполиции для борьбы с пропагандой педофилии в Интернете
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Эксперты отметили необходимость создания киберполиции для борьбы с пропагандой педофилии в Интернете 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Создание киберполиции поможет в борьбе с пропагандой педофилии в Интернете, так как органы МВД не имеют возможности отследить закрытые группы в соцсетях.
С предложением создать при МВД новую структуру директор Мониторингового центра по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента Анна Левченко выступила на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
По данным мониторингового центра, многие педофилы ищут жертв в социальных сетях. При блокировке закрытых групп они сразу создают новые сообщества.
«Администрация социальных сетей не может или не хочет противостоять распространению педофилии», — отмечают эксперты. Отслеживать социальные сети и принимать экстренные меры, способствующие выявлению педофилов и блокировке опасного контента, должна киберполиция, считает Левченко.
Кроме того, по мнению эксперта, необходимо ужесточить ответственность и для распространителей запрещённого контента в Интернете.
Предложения эксперта войдут в «антипедофильский пакет», который рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность планирует внести в Госдуму в июле.
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