Эксперты отметили необходимость создания киберполиции для борьбы с пропагандой педофилии в Интернете

Создание киберполиции поможет в борьбе с пропагандой педофилии в Интернете, так как органы МВД не имеют возможности отследить закрытые группы в соцсетях.

С предложением создать при МВД новую структуру директор Мониторингового центра по выявлению опасного и запрещённого законодательством контента Анна Левченко выступила на парламентских слушаниях в Совете Федерации

По данным мониторингового центра, многие педофилы ищут жертв в социальных сетях. При блокировке закрытых групп они сразу создают новые сообщества.

«Администрация социальных сетей не может или не хочет противостоять распространению педофилии», — отмечают эксперты. Отслеживать социальные сети и принимать экстренные меры, способствующие выявлению педофилов и блокировке опасного контента, должна киберполиция, считает Левченко.

Кроме того, по мнению эксперта, необходимо ужесточить ответственность и для распространителей запрещённого контента в Интернете.