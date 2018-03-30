Более 1 млн налогоплательщиков Подмосковья пользуются личным кабинетом

«Жители Подмосковья активно регистрируются в интернет-сервисе. Задача службы максимально ввести применение личного кабинета налогоплательщиков, на данный момент у нас порядка миллиона пользователей. В прошлом году их насчитывалось порядка 900 тысяч», — сказал Комзов.

По его словам, рост числа зарегистрированных пользователей интернет-сервиса постоянный.

«По статистике, каждый месяц возрастает количество пользователей личного кабинета налогоплательщика, именно жителей Подмосковья. Это личный кабинет №2», — сказал Комзов.