Более 1 млн налогоплательщиков Подмосковья пользуются личным кабинетом 

Жители Подмосковья активно регистрируются в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя управления ФНС России по Московской области Александр Комзов.
«Жители Подмосковья активно регистрируются в интернет-сервисе. Задача службы максимально ввести применение личного кабинета налогоплательщиков, на данный момент у нас порядка миллиона пользователей. В прошлом году их насчитывалось порядка 900 тысяч», — сказал Комзов.
По его словам, рост числа зарегистрированных пользователей интернет-сервиса постоянный.
«По статистике, каждый месяц возрастает количество пользователей личного кабинета налогоплательщика, именно жителей Подмосковья. Это личный кабинет №2», — сказал Комзов.