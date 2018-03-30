Ещё
Пакеты услуг «Быть в плюсе» Ростелекома подключили уже 2500 компаний Сибири
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

Пакеты услуг «Быть в плюсе» Ростелекома подключили уже 2500 компаний Сибири 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Быстрый интернет в комплексе с цифровыми услугами помогает предпринимателям сделать свой бизнес успешнее и существенно сэкономить на услугах связи.
Пакеты «Быть в плюсе» включают высокоскоростной интернет и одну или несколько дополнительных услуг: «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС», «Интерактивное ТВ для бизнеса». Предприниматели Алтайского края и Бурятии в числе первых оценили преимущества услуги «Быть в плюсе. Интернет+Управляемый Wi-Fi».
Подключая пакет, владелец бизнеса получает беспроводной интернет для своих сотрудников и/или клиентов. Авторизация пользователей осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Приветственную web-страницу можно использовать как рекламную площадку для собственных акций или размещать информацию партнеров по бизнесу.
Региональный бизнес поставил высокую оценку сервису, который позволяет вести удаленный видеоконтроль с любой камеры в мобильном приложении или на сайте из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Архивы видеозаписей и событий хранятся в облаке. IP-камеры, установленные в помещениях компаний, повышают качество обслуживания, обеспечивая прозрачность бизнес-процессов. С появлением дополнительных функций (распознавание лиц или автомобильных номеров) цифровое решение «Ростелекома» позволит обеспечивать еще и охрану объектов.
Использование традиционных и новых цифровых услуг одним пакетом позволит объединить платежные документы в единый счет и сэкономить до 70 процентов на услугах связи. Все цифровые сервисы можно настраивать под конкретные задачи в Личном кабинете.
АиФ — Алтай: последние новости
«Ростелеком» запустил услугу клиентских рассылок для мобильной связи Госинспекция побывала с проверкой в торговом центре Барнаула Жителям Алтайского края не рекомендуют выезжать из населенных пунктов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию458
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ256
Тело Мавроди оказалось никому не нужно67
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом74
Минфин припугнул Великобританию164
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение