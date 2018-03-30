Пакеты услуг «Быть в плюсе» Ростелекома подключили уже 2500 компаний Сибири

Быстрый интернет в комплексе с цифровыми услугами помогает предпринимателям сделать свой бизнес успешнее и существенно сэкономить на услугах связи.

Пакеты «Быть в плюсе» включают высокоскоростной интернет и одну или несколько дополнительных услуг: «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС», «Интерактивное ТВ для бизнеса». Предприниматели Алтайского края Бурятии в числе первых оценили преимущества услуги «Быть в плюсе. Интернет+Управляемый Wi-Fi».

Подключая пакет, владелец бизнеса получает беспроводной интернет для своих сотрудников и/или клиентов. Авторизация пользователей осуществляется в соответствии с законодательством РФ . Приветственную web-страницу можно использовать как рекламную площадку для собственных акций или размещать информацию партнеров по бизнесу.

Региональный бизнес поставил высокую оценку сервису, который позволяет вести удаленный видеоконтроль с любой камеры в мобильном приложении или на сайте из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Архивы видеозаписей и событий хранятся в облаке. IP-камеры, установленные в помещениях компаний, повышают качество обслуживания, обеспечивая прозрачность бизнес-процессов. С появлением дополнительных функций (распознавание лиц или автомобильных номеров) цифровое решение «Ростелекома» позволит обеспечивать еще и охрану объектов.

Использование традиционных и новых цифровых услуг одним пакетом позволит объединить платежные документы в единый счет и сэкономить до 70 процентов на услугах связи. Все цифровые сервисы можно настраивать под конкретные задачи в Личном кабинете.