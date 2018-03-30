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Playboy удалил свои страницы из Facebook
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Playboy удалил свои страницы из Facebook 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Руководство известного во всем мире журнала Playboy объявило об удалении аккаунтов издания в Facebook в рамках акции #DeleteFacebook, которая стала ответной реакцией на информацию об утечке данных 50 миллионов пользователей социальной сети. Об этом сообщил сайт prnewswire.com.
Купер Хефнер (Cooper Hefner), сын основателя Playboy Хью Хефнера (Hugh Hefner), в своем заявлении отметил, что основных причин удаления страниц две. Первой является политика социальной сети, которая многие годы не позволяла полноценно продвигать материалы Playboy. Второй причиной стал разразившийся недавно скандал с утечкой персональных данных.
We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE
— Cooper Hefner (@cooperhefner) 28 марта 2018 г.
Последние новости о предполагаемом неправильном использовании данных пользователей Facebook укрепили наше решение приостановить свою деятельность на данной платформе. На наши страницы подписаны более 25 миллионов человек, и мы не хотим быть соучастниками в том, о чем мы недавно узнали
— заявление
Хефнера-младшего
В середине марта несколько крупных изданий опубликовали расследования о деятельности британской компании Cambridge Analytica, которая с помощью психологического теста получила доступ к данным 50 миллионов пользователей Facebook, что обернулось массовой критикой в адрес соцсети и акцией #DeleteFacebook. Инициаторы призывают пользователей удалять свои аккаунты.
Ранее, американский предприниматель Илон Маск удалил из Facebook страницы принадлежащих ему, Tesla и SpaceX. Так он отреагировал на стартовавший в социальных сетях флешмоб с хэштегом #deletefacebook.
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