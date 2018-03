Playboy удалил свои страницы из Facebook

Руководство известного во всем мире журнала Playboy объявило об удалении аккаунтов издания в Facebook в рамках акции #DeleteFacebook, которая стала ответной реакцией на информацию об утечке данных 50 миллионов пользователей социальной сети. Об этом сообщил сайт prnewswire.com.

Купер Хефнер (Cooper Hefner), сын основателя Playboy Хью Хефнера (Hugh Hefner), в своем заявлении отметил, что основных причин удаления страниц две. Первой является политика социальной сети, которая многие годы не позволяла полноценно продвигать материалы Playboy. Второй причиной стал разразившийся недавно скандал с утечкой персональных данных.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE

— Cooper Hefner (@cooperhefner) 28 марта 2018 г.

Последние новости о предполагаемом неправильном использовании данных пользователей Facebook укрепили наше решение приостановить свою деятельность на данной платформе. На наши страницы подписаны более 25 миллионов человек, и мы не хотим быть соучастниками в том, о чем мы недавно узнали

— заявление

Хефнера-младшего

В середине марта несколько крупных изданий опубликовали расследования о деятельности британской компании Cambridge Analytica, которая с помощью психологического теста получила доступ к данным 50 миллионов пользователей Facebook, что обернулось массовой критикой в адрес соцсети и акцией #DeleteFacebook. Инициаторы призывают пользователей удалять свои аккаунты.