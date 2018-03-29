В компании Microsoft сообщили о масштабной реорганизации

корпорации Microsoft объявили о масштабной реорганизации, в ходе которой свой пост покинет глава подразделения Windows Терри Майерсон . Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо главы компании Сатьи Наделлы сотрудникам.

Как отмечается, после ухода Майерсона подразделение Windows будет разделено на две части. По данным издания, отделом Cloud+ AI Platform будет заведовать Скотт Гатри, который на данный момент руководит бизнесом Azure.

При этом отдел Experiences & Devices, который будет отвечать за бизнес-устройства Microsoft, возглавит Раджеш Джа — нынешний глава отдела Microsoft Office.