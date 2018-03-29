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Верховный суд признал законным штраф за отказ передать ЦБ данные пользователя почты на «Рамблере»
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Верховный суд признал законным штраф за отказ передать ЦБ данные пользователя почты на «Рамблере» 

RB.ru 50 минут назад
Фото: RB.ru
«Рамблер Интернет Холдинг» не представил «доводы, подтверждающие существенные нарушения норм» права, которые «могли повлиять на исход дела и являются достаточным основанием для пересмотра» дела, говорится в определении суда.
Центральный банк в апреле 2017 года постановил привлечь «Рамблер Интернет Холдинг» к административной ответственности и оштрафовать за непредоставление документов с даными пользователя электронной почты, которая была зарегестрирована на сервисе компании.
Ранее ЦБ направил в «Рамблер» требование о предоставлении ряда документов в связи с проверкой «возможного манипулирования рынками различных ценных бумаг на торгах ЗАО „ФБ ММВБ“.
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