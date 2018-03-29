Верховный суд признал законным штраф за отказ передать ЦБ данные пользователя почты на «Рамблере» 

«Рамблер Интернет Холдинг» не представил «доводы, подтверждающие существенные нарушения норм» права, которые «могли повлиять на исход дела и являются достаточным основанием для пересмотра» дела, говорится в определении суда.
Центральный банк в апреле 2017 года постановил привлечь «Рамблер Интернет Холдинг» к административной ответственности и оштрафовать за непредоставление документов с даными пользователя электронной почты, которая была зарегестрирована на сервисе компании.
Ранее ЦБ направил в «Рамблер» требование о предоставлении ряда документов в связи с проверкой «возможного манипулирования рынками различных ценных бумаг на торгах ЗАО „ФБ ММВБ“.