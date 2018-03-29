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Вышла iOS 11.3. Что нового?
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Вышла iOS 11.3. Что нового? 

iPhones.ru 24 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Что нового?Вот и наступил долгожданный момент релиза iOS 11.3. Apple выпустила обновление для всех желающих.
Это обновление сосредоточено, по большей мере, на улучшении производительности и повышении стабильности системы. К слову, последние бета-версии были действительно шустрыми.
Но есть еще нововведения.
Аккумулятор
Во-первых, пункт Состояние аккумулятора в одноименном разделе. С помощью этой функции вы сможете отслеживать емкость батареи iPhone. Она работает на iPhone 6 и выше.
Как только ваш смартфон начинает перезагружаться, iOS автоматически активирует процесс замедления работы процессора. Отключить замедление можно в том же разделе, когда активируется функция.
ARKit 1.5  В этом обновлении объекты дополненной реальности научатся перемещаться по вертикальной плоскости.
Другими словами, объекты можно будет перемещать по стенам, дверям и прочим препятствиям, а не только по полу и горизонтальным плоскостям.
Анимодзи
В iOS 11.3 добавилось сразу четыре новых анимодзи (череп, дракон, медведь и лев), а всего количество анимированных персонажей составит 16.
Бизнес-чат  Запланировать встречу, сделать покупки с Apple Pay (пока неактуально для России) прямо в приложении Сообщения и обсудить детали по бизнесу, не раскрывая информации о себе — все это позволяет новый сервис Business Chat.
Обновление занимает? МБ. Скачать iOS 11.3 можно уже сейчас через iTunes или «по воздуху». Качаем, господа!
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 Ещё 12 источников 
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