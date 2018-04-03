При Трампе США стали выдавать на 13% меньше виз, показало исследование

До марта прошлого года госдепартамент представлял статистику выдачи виз только по финансовым годам — финансовый год начинается в октябре. Таким образом, прямое сравнение статистики до и после прихода Трампа к власти невозможно. Поэтому издание сравнило помесячную статистику за последний год со средним месячным показателем за 2016 финансовый год — последний полный год администрации бывшего президента Барака Обамы

Сообщается, что в 2016 году США выдавали в среднем 865 тысяч виз в месяц, а за период с марта 2017 по февраль 2018 года средний показатель составил 754 тысячи виз, продемонстрировав снижение на 13%.

Сирии, Йемена, Ливии и При этом нет ясности, идет ли речь о меньшем количестве поданных заявлений или о большем проценте отказов в визе. Предсказуемым образом резко снизилось число виз, выданных гражданам стран, попавших в «черный список» администрации Трампа. Гражданам Ирана Сомали в настоящее время запрещен въезд в США, но из этого правила есть целый ряд исключений, так что граждане Ирана получили в марте 2017 — феврале 2018 года 2000 виз, гражданам Сирии выдали 600 виз, суданцам — 500, йеменцам — 300.

Трамп выступает за меры по предотвращению нелегальной иммиграции и заявляет, что США нужен тщательный отбор посетителей страны и реформа иммиграции, сосредоточенная на приеме образованных людей. Критики Трампа заявляют, что он сознательно ограничивает иммиграцию из стран с мусульманским населением.