Как удалить лишние программы со смартфона на Android?

Данная инструкция подойдет для любого смартфона с системой Android. Некоторые детали, конечно, могут отличаться в зависимости от модели. В смартфонах с версиями Android до 3 чтобы удалить приложение, надо выйти в меню «Настройки». Выберите «Управление приложениями», нажмите на значок программы, которую хотите удалить, выберите соответствующий пункт меню и подтвердите свои действия нажатием на «ОК». В более новых версия Android удалить программы проще. В меню «Управление приложениями» нажмите и удерживайте иконку той программы, которую хотите удалить. Теперь перетяните иконку в появившуюся корзину. Для подтверждения своих действий нажмите на «ОК». Предустановленные приложения, например, «Галерея», так легко удалить не удастся. Если от них все же необходимо избавиться, сначала придется получить root-права на смартфоне, а этом может быть вполне нетривиальный и длительный процесс, насыщенный «танцами с бубном». Однако следует помнить, что удаление некоторых системных приложений может негативно повлиять на работу смартфона.

Удаление приложений

Без приложений использовать смартфон невозможно, но многих большинство предустановленных приложений по-настоящему раздражают. Однако многие приложения позволяют удалять предустановленные приложения: Откройте меню;

тут можно увидеть небольшую пиктограмму шестеренки, на которую нужно нажать;

обратите внимание: большинство приложений имеют значок «минус» в верхнем правом углу. Нажмите на него, чтобы удалить эти программы;

для надежности нужно будет снова подтвердить свои действия, чтобы случайно не удалить нужное приложение. Скрыть вместо удаления

Вместо удаления приложений можно попросту скрыть их. Программа не мелькает в меню, но ее все равно можно использовать, к примеру, как виджет. Обратите внимание, однако, что приложения все равно занимают место, а главное — оперативную память. Итак: выйдите в меню;

нажмите кнопку «Параметры» (три горизонтальные линии) и выберите «Скрыть / Показать приложения»;

Теперь можно использовать список, чтобы выбрать, какие приложения необходимо скрыть, а какие — просмотреть;

Подтвердите изменения с помощью нажатия на «OK». Вывести из строя

Если приложение нельзя удалить, его можно как минимум отключить. Что это даст? Например, оно больше не будет докучать пользователю уведомлениями: вызовите «Параметры» в меню и выберите пункт «Приложения»;

убедитесь, что вы находитесь на вкладке «Все» и найдите нужное приложение;

выберите приложение и нажмите «Деактивировать». Полный контроль

Если у пользователя есть root-права, он имеет полный доступ к системе Android и может полностью удалить любое приложение. Однако root-права еще надо получить, что является не слишком простой задачей. После этого пользователь сможет использовать соответствующее приложения для удаления любых программ — в том числе, системных. Кстати, если неосторожно удалить важное приложение, смартфон превратится в «кирпич», который в лучшем случае придется полностью перепрошивать.

Фото: pixabay.com Читайте также: Приложения для Android теперь можно попробовать без скачивания

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