«Почта банк» закупит рекламные услуги у Google на 500 млн рублей 

«Почта банк» заключил договор с Google об оказании рекламных услуг на 500 млн руб., свидетельствуют данные сайта госзакупок. Речь идет о размещении рекламно-информационных материалов на ресурсах Google.
Договор заключается на 2 года, объем оказываемых услуг — 2 млн кликов, говорится в документе.
Почта банк является совместной организацией группы ВТБ и «Почты России». Он был создан в 2016 г. на базе «Лето банка». По итогам 2017 г. «Почта банк» занимал 37-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».