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Сорок курских компаний выбрали пакет «Будь в плюсе» от «Ростелекома»
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Сорок курских компаний выбрали пакет «Будь в плюсе» от «Ростелекома» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Более двух тысяч компаний Центрального федерального округа выбрали пакет «Будь в плюсе» от «Ростелекома», из них 40 — в Курской области.
Предложение, рассчитанное на сегмент малого и среднего бизнеса, включает доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и один из цифровых сервисов: «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение» и «СМС Реклама».
Основное преимущество решения «Будь в плюсе» — возможность выбора только необходимых сервисов одним пакетом с оплатой по единому счёту. Это позволяет компании экономить средства и время. Кроме того, «Ростелеком» поддерживает электронный документооборот, что даёт возможность оперативно подписывать и обмениваться юридически значимыми документами, быстро проводить расчеты.
Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом:
«Для каждого сегмента мы готовим предложения, оптимизированные по цене и качеству. Например, самые востребованные услуги среди малого и среднего бизнеса были собраны в пакет «Будь в плюсе». И всего за пять месяцев им воспользовались более двух тысяч компаний в ЦФО. Это очень показательно: один из самых сложных клиентских сегментов проголосовал рублём за «Ростелеком». Клиенты экономят время и деньги, получая сервис самого высокого уровня».
Сервис «Управляемый Wi-Fi» позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет, с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ. Услуга даёт возможность управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления на приветственной странице.
«Интерактивное телевидение для бизнеса» — это современное цифровое ТВ с возможностью паузы, записи, заказа фильмов и других сервисов. С помощью интерактивного телевидения от «Ростелекома» можно организовать досуг клиентов гостиниц, кафе и салонов красоты.
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — один из передовых сервисов удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. Он объединяет территориально-распределенные камеры в одну систему и позволяет управлять видеоархивом. Это обеспечивает высокие стандарты безопасности при минимальных затратах со стороны клиента. При этом для создания системы клиенту не потребуется приобретать оборудование — IP-камеры и место для архива в «облаке» предоставит «Ростелеком». Сервис поможет контролировать работу сотрудников, расследовать инциденты, анализировать клиентский трафик и многое другое.
«Виртуальная АТС» поможет организовать многоканальный телефонный номер по всей России. Возможности «умной» телефонии заключаются в распределении входящих вызовов, переадресации звонков на свободных менеджеров, записи разговоров с клиентом и многое другое.
Услуга «СМС Реклама» позволяет самостоятельно организовать информационную рассылку SMS через удобный WEB-интерфейс. Тонкая настройка параметров SMS-рассылок обеспечивает контакт с потенциальным потребителем, который обходится в разы дешевле использования других рекламных инструментов.
Ознакомиться с наполнением пакета «Будь в плюсе» и получить другую информацию об услугах компании для корпоративных клиентов можно на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-72-79.
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