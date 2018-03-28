Роскомнадзор: Утверждены требования для операторов связи по ограничению доступа к интернет-ресурсам

Утверждены требования для операторов связи по ограничению доступа к интернет-ресурсам с противоправной информацией, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ( Роскомнадзора ).

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Роскомнадзора, утверждающий требования к способам (методам) ограничения доступа к сайтам, а также требования к размещаемой информации на интернет-странице, которая отображается при обращении пользователей к заблокированному сайту. Приказом установлено, что операторы связи ограничивают доступ к интернет-ресурсам только на основании выгрузки Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение доступа должно осуществляться с использованием специализированных программ, позволяющих осуществлять анализ и фильтрацию трафика, а также путем получения такого трафика от вышестоящего оператора связи. В случае, если оператор связи получает такой «фильтрованный» трафик, решения о привлечении оператора к административной ответственности при неосуществлении блокировки противоправной информации будут приниматься с учетом условий договоров, заключенных между такими операторами связи.

«Роскомнадзор по просьбе операторов осуществляет тестирование программных и программно-аппаратных систем фильтрации, представленных на российском рынке. Положительное заключение Роскомнадзора получили девять программных продуктов для фильтрации трафика (UBIC, EcoFilter, СКАТ DPI, Тиксен-Блокировка, SkyDNS Zapret ISP, Carbon Reductor DPI, ZapretService и ADM Filter, «Барьер»). Официальные заключения доступны на сайте Роскомнадзора», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что страница, которая отображается при обращении пользователей к заблокированному сайту, не может содержать сведения о способах обхода блокировок, а также новостную информацию. На странице может размещаться реклама или иные сведения, распространяемые в соответствии с требованиями российского законодательства.

«Текст приказа размещен на официальном интернет-портале правовой информации», — заключили в пресс-службе.