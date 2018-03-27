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Орловцам напомнили о кибермошенниках и фишинговых сайтах
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Орловцам напомнили о кибермошенниках и фишинговых сайтах 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Кибермошенничество стало одной из серьезных проблем в настоящее время, сообщает пресс-служба Отделения по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
По инициативе Банка России в 2017 году было заблокировано более 800 мошеннических сайтов в сфере финансовых рынков, в том числе — 160 сайтов лже-банков, 62 — лже-МФО, 111 — лже-страховщиков и 45 сайтов финансовых пирамид.
Фишинг — это разновидность кибермошенничества, цель которого — получить доступ к секретным данным пользователей, используя поддельные сайты. Например, к логинам и паролям, к данным банковских карточек. Делается это в основном через личные сообщения на сайтах или по смс, а также через массовые почтовые рассылки якобы известных компаний. В письме есть ссылка на сайт, который представляет собой копию настоящего, и предложение срочно перейти по ней, от которого трудно отказаться — преступники хорошо изучили психологию пользователя.
Главное, чтобы тот не заметил, что сайт поддельный, перешел по ссылке и ввел на этом сайте-клоне свои личные данные. Около трети всех кибератак нацелено на частных лиц. Фишинговые сайты имитируют добросовестных игроков банковского рынка, поднадзорных мегарегулятору. При этом мошенники очень четко отслеживают уровень финансовой грамотности — как только люди стали лучше разбираться в формах финансовых институтов, они стали под них подстраивать свои схемы.
«Нужно быть очень осмотрительным при выполнении финансовых операций онлайн и защищать персональные данные» — советует управляющий Отделением по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ю. В. Мишустин — «Хочу дать несколько советов, следуя которым, можно в существенной степени обезопасить себя от киберкражи персональных данных и средств.
Ни в коем случае не реагируйте на звонки и электронные сообщения, в которых вас просят предоставить реквизиты счета, PIN-коды, пароли или персональные данные. Всегда используйте надежные уникальные пароли для максимально возможного количества учетных записей в интернете, а лучше всего — индивидуальный пароль для каждой из них. Не храните логин и пароль на своем смартфоне: в электронном сообщении, в виде заметки или для „автоматического заполнения“ при открытии интернет-сайта или приложения.
Эта информация станет настоящим клондайком для мошенников в случае утери или кражи вашего мобильного устройства. И наконец, не ленитесь проверять выписки по банковским счетам и картам на предмет подозрительных транзакций.»
Сообщение Орловцам напомнили о кибермошенниках и фишинговых сайтах появились сначала на РИА 57.
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