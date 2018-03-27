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МКБ запустил платежный сервис Samsung Pay для держателей Visa
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МКБ запустил платежный сервис Samsung Pay для держателей Visa 

Банки.ру 26 минут назад
С 27 марта мобильный платежный сервис Samsung Pay доступен держателям карт Visa Московского Кредитного Банка.
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy и устройств Gear S3 теперь могут совершать покупки с помощью сервиса Samsung Pay везде, где принимают к оплате банковские карты, в том числе на терминалах, не оснащенных модулями для считывания бесконтактных карт.
Samsung Pay также доступен для оплаты покупок в интернет-магазинах.
Чтобы начать использовать сервис, нужно добавить дебетовую или кредитную карту Visa МКБ в Samsung Pay, отсканировав карту с помощью камеры смартфона или введя ее данные вручную.
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