Facebook в порочном круге скандалов, но последний — нечто особенное

Скандал разгорается. Как сообщает издание Buzzfeed, летом 2016 года в Facebook был разослан внутренний меморандум, в котором назывались оправданными все способы привлечения аудитории, в том числе сопряженные с угрозой человеческой жизни.

Это произошло после того, как житель Чикаго Антонио Перкинс был застрелен в ходе прямой видеотрансляции, которую он вел. Публикация документа подольет масла в скандал, который сейчас разгорается вокруг крупнейшей в мире соцсети, уверен блогер Wylsacom Валентин Петухов

Валентин Петухов блогер Wylsacom «Сейчас происходит достаточно логичное развитие событий. Мне почему-то сразу вспомнился Стив Джобс , который на старте Apple говорил, что мы пираты, зачем служить во флоте, если можно быть пиратом, противопоставлял себя тогда системе. А со временем превратился в компанию, которая достаточно серьезно ограничивала свободу пользователей. Тема, которая поднимается в западных СМИ и даже до нас долетает, за последнее время она набирает обороты, все больше людей вовлекается в это движение. Это Илон Маск со своими проектами, и доходит до того, что Playboy удалил свое огромное сообщество в Facebook. Люди тоже достаточно сильно недовольны, и здесь речь идет о том, что это не сиюминутно случилось. Здесь, наверное, копилась какая-то неудовлетворенность сервисом, которая выливается в то, что мы видим. Я думаю, что мы находимся только в начале пути, дальнейшие разоблачения Facebook и марка Цуерберга, все это будет продолжаться. И с одной стороны, это выгодно, наверное, и конкурентам подливать масла в огонь, а с другой стороны, Facebook — действительно компания, которая по тонкому льду, что называется, ходит. И, возможно, что у них будет еще больше проблем и с ЕС , и с американским правительством, что касается и безопасности данных пользователей, и алгоритмов, которые они используют. С другой стороны, Facebook — это огромная машина, которая не имеет прямых аналогов в мире, это тот сервис, который сегодня незаменим. Но если это все в итоге повлияет на политику компании в плане прозрачности и открытости, то, наверное, это здорово».

Ежемесячная аудитория Facebook составляет около двух миллиардов человек. Выручка компании в прошлом году превысила сорок, а чистая прибыль — 15 млрд долларов. Однако после недавнего скандала с утечкой личных данных 50 миллионов пользователей сети капитализация компании упала почти на 100 млрд долларов.