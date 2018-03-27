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Ассоциации криптовалют хотят подать иск к Google и «Яндексу» за отказ в рекламе
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Ассоциации криптовалют хотят подать иск к Google и «Яндексу» за отказ в рекламе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) вместе с отраслевыми ассоциациями Китая и Кореи планируют в мае подать совместный иск к Google, Twitter, Facebook и "Яндексу" за отказ в размещении рекламы криптовалют. Об этом сообщил глава ассоциации Юрий Припачкин в ходе конгресса «Блокчейн РФ-2018».
По его словам, единовременный отказ этих компаний от рекламы криптовалют может свидетельствовать об их картельном сговоре.
Для подачи иска совместно с отраслевыми ассоциациями из Кореи и Китая создается новая организация — Евроазиатская ассоциация криптовалют и блокчейна. При ней будет создан фонд, который планирует подать в суд, расположенный США. Иск будет подан не только к организациям, но и к их акционерам, если выяснится, что у них есть криптокошельки, уточнил Припачкин.
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