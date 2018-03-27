СКУД-разработка зеленоградской компании ISBC признана лучшим инновационным продуктом

Разработка зеленоградской компании ISBC — инновационная платформа безопасного доступа ESMART® Доступ — признана лучшим инновационным продуктом СКУД на выставке Securika Moscow 2018.

Российский бренд ESMART® занял первое место в номинации «СКУД» конкурса «Лучший инновационный продукт» на выставке Securika Moscow 2018. Платформа безопасного доступа ESMART® Доступ обеспечивает интеграцию систем контроля и управления доступом (СКУД) и сервисов «Умного города». Продукт, разработанный и произведенный в Зеленограде, реализует концепцию единой защищенной среды.

— Современные носимые идентификаторы с технологией ESMART® Доступ могут быть исполнены в виде классических смарт-карт, брелоков AIRTAG, браслетов и RFID-часов. Они совмещают в себе функционал транспортной карты («Тройка», «Стрелка», «Подорожник» и другие) и могут быть дополнены функциональностью банковских карт. Добавление апплета соответствующей платежной системы интегрирует все функции банковских карт на удобное и безопасное носимое устройство, не требующее ношения в кошельке, — рассказали в компании.

Дополнительной особенностью системы является возможность использования виртуальных смарт-карт доступа, загружаемых в мобильный телефон. Технологии BLE и NFC превращают устройство на iOS или Android в идентификатор доступа. Режим «Свободные руки» позволяет открывать двери на расстоянии до 10 метров, даже не доставая телефон из кармана. Для интеграции технологии ESMART® Доступ в сторонние мобильные приложения предоставляется SDK.

Товарная линейка оборудования состоит из 3 моделей считывателей, отличающихся дизайном и назначением. В число решений на базе платформы входят защищенный доступ СКУД, защищенный доступ автотранспорта, транспортные и платежные решения. Интеграция с сервисами «Умного города» осуществляется за счет поддержки всех стандартов семейства MIFARE Classic и MIFARE Plus в идентификаторах ESMART.

Технология ESMART® Доступ защищена от копирования по воздуху, клонирования и взлома карты — используется шифрование AES-128 при обмене данными между считывателем и идентификатором. Кроме того, безопасность обеспечена за счет диверсификации ключа шифрования, применения CMAC-подписи идентификатора, а также дополнительной защиты от replay-атак.