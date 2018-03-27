Башкирские пользователи «МТС Банка» пожаловались на снятие денег со счета

Башкирии пользователи « МТС Банка » жалуются на неадекватное отображение денег на счете и невозможность провести операцию. Обеспокоенные пользователи шлют скриншоты с минусовым балансом.

— Хотел кое-что купить, но платеж не прошел. Тут же пришла СМС, что на счету не хватает денег. Посмотрел на цифры и чуть не упал — баланс был -3311 рублей, а было +3600 утром. Так и не выяснил, куда ушли мои деньги, — жалуется пользователь Юрий из Уфы

Еще один уфимец лишился более крупной суммы. На счету у него было 7400, а теперь приложение показывает -1600 рублей.

При этом у пользователей с «минусовым» балансом не проходят операции. Мы обратились в «МТС Банк» с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Мы обновляем информационные системы банка, у нас ведутся технические работы. Ожидается, что с 9:00 до 15:00 27 марта у части пользователей будет некорректно отражаться баланс на карточных счетах в интернет— и мобильном банке. Просим не беспокоиться, — сообщили представители «МТС Банка».