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Башкирские пользователи «МТС Банка» пожаловались на снятие денег со счета
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Башкирские пользователи «МТС Банка» пожаловались на снятие денег со счета 

ufa1.ru 40 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии пользователи «МТС Банка» жалуются на неадекватное отображение денег на счете и невозможность провести операцию. Обеспокоенные пользователи шлют скриншоты с минусовым балансом.
— Хотел кое-что купить, но платеж не прошел. Тут же пришла СМС, что на счету не хватает денег. Посмотрел на цифры и чуть не упал — баланс был -3311 рублей, а было +3600 утром. Так и не выяснил, куда ушли мои деньги, — жалуется пользователь Юрий из Уфы.
Еще один уфимец лишился более крупной суммы. На счету у него было 7400, а теперь приложение показывает -1600 рублей.
При этом у пользователей с «минусовым» балансом не проходят операции. Мы обратились в «МТС Банк» с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Мы обновляем информационные системы банка, у нас ведутся технические работы. Ожидается, что с 9:00 до 15:00 27 марта у части пользователей будет некорректно отражаться баланс на карточных счетах в интернет— и мобильном банке. Просим не беспокоиться, — сообщили представители «МТС Банка».
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