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Еврокомиссия направила в Facebook запрос по поводу скандала с личными данными
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Еврокомиссия направила в Facebook запрос по поводу скандала с личными данными 

ТАСС 44 минуты назад
ТАСС, 27 марта. Еврокомиссия не удовлетворена извинениями, принесенными главой американской компании Facebook Марком Цукербергом в связи с несанкционированным сбором личных данных пользователей одноименной социальной сети британской фирмой Cambridge Analytica в интересах предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме, которое еврокомиссар по юстиции, потребительской политике и гендерному равенству Вера Юрова направила исполнительному директору Facebook Шерил Сэндберг. В нем также содержится требование гарантий того, что подобные случаи не повторятся в будущем.
"Мне очень жаль, что недавние официальные комментарии Facebook, в том числе генерального директора Марка Цукерберга, не смягчили мою обеспокоенность", — привело в понедельник агентство Reuters выдержки из оказавшегося в его распоряжении послания. «Это особенно разочаровывает, учитывая наши усилия, направленные на то, чтобы выстроить с вами и вашими коллегами отношения, основанные на доверии. Теперь это доверие ослабло», — отмечается в письме.
"Были ли затронуты данные граждан ЕС в ходе недавнего скандала?" — задала вопрос еврокомиссар. Она также попросила исполнительного директора Facebook выразить мнение по поводу необходимости ужесточения правил работы соцсетей. Юрова ожидает ответа Сэндберг в течение двух недель.
Ранее в этом месяце компания Facebook оказалась в центре скандала. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный механизм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса. Цукерберг в эфире телеканала CNN принес извинения за произошедшее, пообещав сделать все возможное для предотвращения новых утечек конфиденциальной информации.
ТАСС: последние новости
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