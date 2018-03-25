Ещё
Microsoft начала интеграцию Azure с блокчейном Ethereum
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Microsoft начала интеграцию Azure с блокчейном Ethereum 

Hi-News.ru 3 часа назад
Фото: Hi-News.ru
Разработчики облачной платформы Azure от Microsoft сообщают, что начали проведение работ по интеграции сервиса с блокчейном Ethereum. По их словам, новое решение позволит запускать приложения для одновременной работы в облаке и блокчейне, что может оказаться весьма полезной возможностью для корпоративного сектора.
«Разработки несут больше стабильности, предоставляют аналитику, а также упрощают внедрение Ethereum в сеть Azure. Это обновление также поможет улучшить контроль и обслуживание блокчейн цепи», — пишут разработчики и отмечают, что новые подробности будут постепенно публиковаться в блоге.
Инженеры Azure отметили, что рост пользователей к блокчейн-решениям существенно вырос, поэтому они решили удовлетворить этот спрос предоставив пользователям собственные разработки в этой области. Надёжность сети и возможность отслеживания её состояния — важные элементы для внедрения блокчейна Etherium в сеть Azure. Сейчас с ними можно работать по упрощённой схеме, объединяя сети даже обладая минимальными познаниями.
Для успешной установки соединения VPN для подготовки и создания полностью готовой сети блокчейн с множеством участников уже создана подробная инструкция.
«В будущем интеграция облачных сервисов и блокчейна будет только укрепляться, предоставляя пользователям всё больше новых возможностей. Новое решение найдет применение в любой индустрии, а потому изучается крупными компаниями по всему миру. Усовершенствование от Майкрософт поможет бизнесу воспользоваться всеми преимуществами технологии распределенных сетей», — обещают разработчики.
У нас есть целых три чата в Telegram, в которых могут пообщаться любители криптовалюты, фанаты майнинга с железом и те, кого интересуют высокие технологии. Присоединяйтесь!
Hi-News.ru: последние новости
Apple проведет презентацию 27 марта #deletefacebook, который свалил гиганта: Facebook «похудел» на 50 миллиардов долларов Аналитик: Блокчейн поможет защитить персональные данные в Интернете
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрону послали «черную метку»133
МВД и СБ Украины перешли на сторону России711
Детская шалость: возможная причина трагедии в Кемерове29
Захарова раскритиковала МИД Британии88
Украина дала ответ по российским дипломатам207
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение