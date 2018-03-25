Microsoft начала интеграцию Azure с блокчейном Ethereum

Разработчики облачной платформы Azure от Microsoft сообщают, что начали проведение работ по интеграции сервиса с блокчейном Ethereum. По их словам, новое решение позволит запускать приложения для одновременной работы в облаке и блокчейне, что может оказаться весьма полезной возможностью для корпоративного сектора.

«Разработки несут больше стабильности, предоставляют аналитику, а также упрощают внедрение Ethereum в сеть Azure. Это обновление также поможет улучшить контроль и обслуживание блокчейн цепи», — пишут разработчики и отмечают, что новые подробности будут постепенно публиковаться в блоге.

Инженеры Azure отметили, что рост пользователей к блокчейн-решениям существенно вырос, поэтому они решили удовлетворить этот спрос предоставив пользователям собственные разработки в этой области. Надёжность сети и возможность отслеживания её состояния — важные элементы для внедрения блокчейна Etherium в сеть Azure. Сейчас с ними можно работать по упрощённой схеме, объединяя сети даже обладая минимальными познаниями.

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«В будущем интеграция облачных сервисов и блокчейна будет только укрепляться, предоставляя пользователям всё больше новых возможностей. Новое решение найдет применение в любой индустрии, а потому изучается крупными компаниями по всему миру. Усовершенствование от Майкрософт поможет бизнесу воспользоваться всеми преимуществами технологии распределенных сетей», — обещают разработчики.

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