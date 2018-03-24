Обезьянка рассмешила пользователей Сети

На видео обезьянка растерянно смотрит в камеру. При этом мордочка животного похожа на лицо человека, мучимого душевными терзаниями. Некоторые пользователи даже пошутили, что это мог быть один из сотрудников зоопарка.