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Обезьянка рассмешила пользователей Сети
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Обезьянка рассмешила пользователей Сети 

Рамблер 1 час назад
На видео обезьянка растерянно смотрит в камеру. При этом мордочка животного похожа на лицо человека, мучимого душевными терзаниями. Некоторые пользователи даже пошутили, что это мог быть один из сотрудников зоопарка.
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