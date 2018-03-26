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Google разрешит скачивать приложения, недоступные в вашей стране
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Умер Сергей Мавроди

Google разрешит скачивать приложения, недоступные в вашей стране 

Android Insider 50 минут назад
Фото: Android Insider
Google намерена снять ограничение на доступ пользователей к иностранным разделам магазина Google Play, узнал RedmondPie. Для этого разработчики компании тестируют функцию смены профилей, которая позволит покупать ПО в заграничных каталогах при помощи единой учетной записи и выбранного ранее метода оплаты.
Судя по всему, возможность смены региона в Google Play находится в режиме предварительного тестирования, поскольку доступ к ней открыт только избранным пользователям. Чтобы проверить себя на избранность, откройте Google Play и перейдите в раздел «Аккаунт». Там должна появиться вкладка «Страны и профили».
Благодаря возможности смены страны пользователи устройств под управлением Android из регионов, отличных от Северной Америки и стран Океании, где новинки выходят в первую очередь, смогут получать к ним доступ в день релиза. О том, как именно будет происходить оплата контента в иностранном каталоге, Google пока не говорит.
Обсудить новую инициативу Google можно в нашем Telegram-чате.
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